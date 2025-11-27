Via libera del Senato al nuovo reato di frode alimentare Ecco come cambia la strategia di difesa del made in Italy
Rimodulate le sanzioni per i prodotti Dop e Igp e prevista anche l'aggravante per il biologico. Adesso gli alimenti confiscati potranno andare ai bisognosi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
