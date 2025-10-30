Nasce a Veronafiere la Casa del Made in Italy | il cuore dell’eccellenza italiana batte a Verona
Il 27 ottobre è stato firmato a Verona il protocollo d’intesa tra il ministero delle imprese e del made in Italy e Veronafiere, che sancisce la nascita della “Casa del Made in Italy” all’interno del quartiere fieristico veronese. L’accordo, di durata triennale, è stato sottoscritto dal ministro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
