Venerdì a Bruxelles, l’Italia gioca un ruolo chiave nel voto finale sull’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur. La decisione, attesa e delicata, potrebbe segnare un passo importante nel percorso di questa intesa commerciale. In un contesto caratterizzato dall’inedito asse tra Macron e Orban, l’esito della riunione degli ambasciatori dei Ventisette sarà determinante per il futuro del rapporto tra l’UE e il Mercosur.

Venerdì di fuoco a Bruxelles, dove l’Italia avrà il voto decisivo e, stando alle aspettative, finalizzante per concludere l’annoso percorso dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur in occasione della riunione degli ambasciatori dei Ventisette. Sarà una corsa all’ultimo miglio. La geografia del voto sul patto Ue-Mercosur. L’asse dei contrari, che va da Emmanuel Macron a Viktor Orban, si allinea per varie motivazioni, dalla volontà transalpina ( e dell’Irlanda ) di difendere la propria agricoltura dal libero scambio al sovranismo ungherese, passando per la volontà della Polonia di garantirsi il massimo livello di sussidi europei senza interferenze. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mercosur: sfidata dall’inedito asse Macron-Orban, l’Ue conta sul voto decisivo dell’Italia

Leggi anche: Sorpresa, ora Meloni e Macron fanno asse in Europa (e piegano la Germania). Così sono saltati i piani Ue su Ucraina e Mercosur – Il video

Leggi anche: Le Figaro elogia la centralità di Meloni nel difficile accordo sul Mercosur e irride Macron “salvato” dall’Italia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mercosur, si tratta ancora. Asse Italia-Francia: 'Serve più tempo' - "L'Italia ci ha chiesto di rinviare la firma" sul Mercosur "di altre due settimane", ma la premier "Giorgia Meloni ha affermato che, in coordinamento con la Commissione europea, si assicureranno che ... ansa.it

Sorpresa, ora Meloni e Macron fanno asse in Europa (e piegano la Germania). Così sono saltati i piani UE su Ucraina e Mercosur – Il video - Sono i punti di riferimento anche oltre i loro rispettivi Paesi di ideologie politiche diametralmente opposte e in ... msn.com