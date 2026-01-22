Macron | Abbordata nel Mediterraneo una nave della flotta ombra russa L' operazione condotta insieme a vari alleati

Questa mattina, la Marina italiana ha abbordato una petroliera russa sospettata di violare sanzioni internazionali e di usare una falsa bandiera. L’operazione, condotta in collaborazione con diversi alleati nel Mediterraneo, mira a garantire il rispetto delle normative internazionali e a rafforzare la sicurezza marittima nella regione.

"La Marina nazionale ha abbordato questa mattina una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere bandiera falsa". Lo ha annunciato il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron negli stessi istanti in cui il presidente ucraino Volodymur Zelensky è.🔗 Leggi su Today.it

Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel MediterraneoPer la prima volta, droni ucraini hanno colpito una petroliera appartenente alla flotta ombra russa nel Mar Mediterraneo.

Ucraina, colpita petroliera della flotta ombra russa nel MediterraneoIn un'azione senza precedenti, il Servizio di Sicurezza ucraino ha dichiarato di aver colpito una petroliera russa appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” nelle acque neutrali del Mediterraneo.

Macron: «Abbordato tanker russo nel Mediterraneo, violazioni intollerabili»«Non tollereremo alcuna violazione. Stamattina, la Marina francese ha abbordato una petroliera russa, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere una falsa bandiera. L’operazione è stat ... ilsole24ore.com