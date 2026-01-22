Ma ora si recuperi il brand ’Città di Vitruvio’

Per valorizzare il patrimonio storico di piazza Costa, sono stati installati pannelli informativi e una torre panoramica simile a quelle del Carnevale. Questa struttura permette di osservare gli scavi archeologici dall’alto, offrendo ai visitatori un punto di vista esclusivo sulla scoperta della città di Vitruvio. L’intervento mira a recuperare e promuovere il brand ’Città di Vitruvio’, rendendo più accessibile e visibile il suo patrimonio culturale.

Pannelli informativi intorno all'area di piazza Costa e una torrette (tipo quelle usate per il Carnevale) per consentire la visione degli scavi dall'alto. E' il suggerimento fornito dal capogruppo del Pd, Cristian Fanesi, all'amministrazione comunale nella gestione immediata del cantiere. Per il futuro, invece, il Pd si dice favorevole alla candidatura di Fano a città Unesco. Anzi il gruppo consiliare del Partito democratico ha già chiesto al presidente del consiglio comunale di convocare la capigruppo e commissione cultura per sottoscrivere un documento comune sulla candidatura Unesco. Candidatura su cui nel 2019, l'allora consigliera comunale con delega alla romanità Agnese Giacomoni, aveva già suggerito di lavorare. Vitruvio, primo urbanista della città. "Fanese? Ormai, quasi una certezza"Fano conferma ufficialmente la presenza della Basilica, identificata come opera di Vitruvio, il primo urbanista della città.

