Passaporti ora si può averli in pochi giorni ma i costi sono aumentati Ecco i dati città per città

Panorama.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tempi per ottenere un appuntamento in questura per il rilascio o il rinnovo del passaporto risultano in generale accettabili, fatta eccezione per due grandi città — Genova e Bari — dove l’attesa supera i due mesi. È quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo condotta in 17 città italiane (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Torino), effettuata il 12 novembre scorso simulando una richiesta di prenotazione tramite la piattaforma della Polizia di Stato. Sempre  nello stesso giorno, Altroconsumo ha verificato i tempi di attesa sul  sito di Poste  nelle città in cui il servizio passaporti è disponibile (8 su 17). 🔗 Leggi su Panorama.it

passaporti ora si pu242 averli in pochi giorni ma i costi sono aumentati ecco i dati citt224 per citt224

© Panorama.it - Passaporti, ora si può averli in pochi giorni ma i costi sono aumentati. Ecco i dati città per città

Scopri altri approfondimenti

passaporti pu242 averli pochiPassaporti, ora si può averli in pochi giorni ma i costi sono aumentati. Ecco i dati città per città - L’inchiesta in 17 città di tutta Italia mostra che i tempi di attesa per l’appuntamento in questura sono per lo più ragionevoli: 1 o 2 giorni, al massimo una settimana. Si legge su panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Passaporti Pu242 Averli Pochi