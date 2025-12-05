Passaporti ora si può averli in pochi giorni ma i costi sono aumentati Ecco i dati città per città
I tempi per ottenere un appuntamento in questura per il rilascio o il rinnovo del passaporto risultano in generale accettabili, fatta eccezione per due grandi città — Genova e Bari — dove l’attesa supera i due mesi. È quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo condotta in 17 città italiane (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Torino), effettuata il 12 novembre scorso simulando una richiesta di prenotazione tramite la piattaforma della Polizia di Stato. Sempre nello stesso giorno, Altroconsumo ha verificato i tempi di attesa sul sito di Poste nelle città in cui il servizio passaporti è disponibile (8 su 17). 🔗 Leggi su Panorama.it
