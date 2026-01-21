Fano conferma ufficialmente la presenza della Basilica, identificata come opera di Vitruvio, il primo urbanista della città. Recenti studi e ritrovamenti hanno inoltre dimostrato che Vitruvio ha elaborato il piano regolatore di Fano, contribuendo alla costruzione di importanti monumenti come il foro e il Tempio di Giove sotto Sant’Agostino. Questa scoperta arricchisce la storia urbana della città, evidenziando il ruolo centrale di Vitruvio nello sviluppo di Fano.

Fano, 21 gennaio 2026 – “A questo punto abbiamo non solo la conferma dell’ esistenza a Fano della Basilica ma anche che Vitruvio ha elaborato il piano regolatore della città, costruendo la Basilica, il foro e il Tempio di Giove sotto Sant’Agostino. Opere che sono parte dello stesso progetto architettonico e realizzate con le stesse tecniche murarie della Basilica”. È quanto afferma l’archeologo Oscar Mei, docente dell’Università di Urbino e coordinatore del Centro studi Vitruviani. A questo punto possiamo dire che Vitruvio è nato a Fano? “Se prima era un’ipotesi, ora è quasi una certezza”. Come è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio? Cos’è e perché è di “importanza mondiale” Anche se altre città rivendicano la cittadinanza? “Già gli studi degli ultimi anni avevano indebolito i legami di Vitruvio con Verona e Formia e rafforzato quelli con Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitruvio, primo urbanista della città. “Fanese? Ormai, quasi una certezza”

