' Lungo ottocento' | si presenta ' Uomini come noi' di Francesco Cutolo

Da pisatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclo 'Lungo Ottocento' riprende con l'incontro dedicato a 'Uomini come noi' di Francesco Cutolo. L'appuntamento si terrà martedì 27 gennaio 2026 alle 17:15 presso la Domus Mazziniana di Pisa, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Un’occasione per approfondire aspetti storici di quel periodo attraverso una nuova proposta di lettura e analisi.

Nuovo appuntamento per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17:15 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume 'Uomini come noi. Il nemico nelle.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: 'Lungo ottocento': si chiude il secondo incontro del crr

Francesco Cataldo Verrina presenta la 4ª edizione di Jazz Uomini & Dischi / Dal Bop al FreeFrancesco Cataldo Verrina ripropone la quarta edizione di Jazz Uomini & Dischi Dal Bop al Free, un'opera fondamentale per gli appassionati di jazz.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Terzo Gusella racconta la vita dei nostri avi nell’Ottocento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.