' Lungo ottocento' | si presenta ' Uomini come noi' di Francesco Cutolo
Nuovo appuntamento per il ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 17:15 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume 'Uomini come noi. Il nemico nelle.🔗 Leggi su Pisatoday.it
