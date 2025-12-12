Francesco Cataldo Verrina presenta la 4ª edizione di Jazz Uomini & Dischi Dal Bop al Free

Francesco Cataldo Verrina ripropone la quarta edizione di Jazz Uomini & Dischi / Dal Bop al Free, un'opera fondamentale per gli appassionati di jazz. Dopo cinque anni, il critico musicale aggiorna e amplia il suo celebre volume, offrendo un'analisi approfondita dell'evoluzione del jazz e dei suoi protagonisti.

Dopo cinque anni, il critico musicale Francesco Cataldo Verrina rilancia il suo celebre volume JAZZ UOMINI & DISCHI Dal Bop al Free, giunto alla quarta edizione. L’opera, riveduta, migliorata e ampliata, si propone come un’autentica guida all’ascolto del jazz moderno, con quasi 700 pagine dedicate alla comprensione di questo genere musicale. La nuova edizione offre centinaia di titoli analizzati in dettaglio e una ricostruzione storica inedita del jazz post-bellico, dai primi vagiti del bebop fino alle avanguardie degli anni Ottanta. Un lavoro che, secondo Verrina, rappresenta uno strumento fondamentale per appassionati, musicisti e studiosi desiderosi di approfondire la conoscenza del jazz nella sua evoluzione moderna. Laprimapagina.it

