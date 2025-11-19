' Lungo ottocento' | si chiude il secondo incontro del crr

Presso la Domus Mazziniana si è svolto il secondo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Mercoledì 12 novembre 2025 è stato presentato il nuovo volume di Paola S. Salvatori, “Mussolini e Caprera. L’idea impossibile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ponte Santa Trinita e Arno a fine Ottocento. Sotto l’arco si vedono palafitte e barche: segni dei lavori fluviali e dei cantieri lungo le sponde. Sullo sfondo emerge la cupola di San Frediano in Cestello, riferimento costante dell’Oltrarno. In quegli anni il fiume era l - facebook.com Vai su Facebook

'Lungo Ottocento': si chiude il secondo incontro del Comitato del Risorgimento e dell'età delle Rivoluzioni - Presso la Domus Mazziniana si è svolto il secondo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età ... Si legge su gonews.it