La Ca’ del Liscio ora va all’asta | affondate le trattative per affittarla

La Ca’ del Liscio di Ravenna, dopo mesi di trattative, si trova ora all’asta, segnando la conclusione di un lungo percorso di negoziazioni per l’affitto. La vicenda riflette le difficoltà incontrate nel tentativo di trovare una soluzione stabile per la gestione dell’immobile, che ora passa a un nuovo capitolo attraverso la procedura di vendita pubblica.

Ravenna, 20 gennaio 2026 – La trattativa è andata avanti per mesi, con le migliori speranze. E, per un po’, è parsa una cosa possibile. E invece. Invece non si è trovato l’accordo per la Ca’ del Ballo: tramontata l’ipotesi di affittarla, ora andrà all’asta. La base parte da 4 milioni e 700mila euro, ovvero la stima del valore calcolata dal tribunale qualche mese fa. Il futuro, insomma, è nebuloso. E la speranza è che finalmente la storica balera di Borgo Faina, tempio del liscio romagnolo, riesca a cambiare pelle e a trovare la propria strada. La fondò Raoul Casadei . La fondò Raoul Casadei nel 1976. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

