Thuram | Sorridere sempre mi ha aiutato molto Barella mi sorprende ogni giorno

Marcus Thuram condivide nel MatchDay Programme dell’Inter-Arsenal il suo approccio alla vita e al calcio, sottolineando come il sorriso e l’atteggiamento positivo lo abbiano aiutato nel percorso professionale. L’attaccante evidenzia anche l’ammirazione per Barella, che lo sorprende quotidianamente con le sue qualità. Un’intervista sincera e senza fronzoli, che offre uno scorcio autentico sulla sua esperienza nel mondo nerazzurro.

Thuram. Marcus Thuram si racconta a tutto tondo nel MatchDay Programme di Inter-Arsenal, offrendo uno spaccato personale del suo modo di vivere il calcio e lo spogliatoio nerazzurro. L’attaccante francese parte da un concetto chiave, che considera fondamentale nel suo percorso: “ Per raggiungere ogni obiettivo c’è sempre bisogno della squadra “. Una frase semplice, ma che racchiude il senso del suo approccio collettivo, maturato negli anni e rafforzato dall’esperienza all’ Inter. Tra gli aspetti che più lo rendono orgoglioso, Thuram non cita numeri o gol, ma il riconoscimento umano ricevuto dai compagni: “ Il miglior complimento che ho ricevuto è quando mi dicono che sono un buon compagno e che riesco a portare gioia nello spogliatoio “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

