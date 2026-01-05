Tennis Djokovic salta Adelaide | nessun torneo prima di Melbourne

Novak Djokovic ha comunicato di non partecipare all’Adelaide International, in programma dal 12 gennaio, a causa di motivi fisici. Il tennista serbo ha spiegato sui social di non essere ancora in condizione per competere e ha quindi deciso di saltare il torneo. La sua presenza a Melbourne, dove si svolgerà il primo grande evento della stagione, rimane ancora incerta.

Roma, 5 gen. (askanews) – Novak Djokovic ha annunciato sui social di non poter partecipare all'Adelaide International, in programma dal 12 gennaio, spiegando di "non essere ancora pronto fisicamente per competere". "Personalmente è una grande delusione, perché ho ricordi bellissimi della vittoria del titolo lì due anni fa. Ero davvero emozionato di tornare perché mi sembrava davvero di giocare in casa", ha scritto il serbo. Djokovic, 38 anni, affronterà così il suo 21° Australian Open senza tornei di preparazione. A Melbourne ha conquistato 10 titoli, più di qualsiasi altro Slam in carriera. Il forfait arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'uscita definitiva del serbo dalla Professional Tennis Players' Association (Ptpa), organizzazione da lui co-fondata cinque anni fa.

