Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi colpendola in testa con un' accetta poi prende un coltello e si toglie la vita

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. L’allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le vittime sono Luigi Codotti detto Gigi e la moglie Luigia Rossi La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la compagna e, subito dopo, si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

