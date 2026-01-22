Uccide la moglie colpendola in testa con un' accetta poi prende un coltello e si toglie la vita

A Latisana, nelle ultime ore, si è verificata una tragedia familiare: un uomo avrebbe ucciso la moglie colpendola alla testa con un'accetta e successivamente si è tolto la vita. La vicenda ha suscitato sgomento e apre un approfondimento sulle dinamiche di questa grave perdita. Le autorità stanno raccogliendo ulteriori dettagli per chiarire quanto accaduto.

LATISANA - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo avrebbe ucciso la compagna per poi togliersi la vita. Un dramma che ha tutti i contorni di un femminicidio-suicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. L’allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per entrambi, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso. La ricostruzione Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito mortalmente la compagna e, subito dopo, si sarebbe suicidato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Ultraottantenne uccide con un colpo di pistola la moglie malata e poi si toglie la vitaUn uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da una lunga malattia, con un colpo di pistola, e successivamente si è suicidato.

