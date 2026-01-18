Mercato Napoli intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca | Lang verso la chiusura con il Galatasaray E in entrata…

Il mercato del Napoli si muove con diverse trattative in corso. Lucca si avvicina al Nottingham Forest, mentre Lang è ormai vicino alla cessione al Galatasaray. Sono in fase di definizione anche alcune operazioni in entrata, che potrebbero rafforzare la rosa azzurra. Gli sviluppi sulle trattative sono in continua evoluzione, con l’obiettivo di completare il roster prima della chiusura del mercato.

Lucca verso l’addio: Benfica e Nottingham Forest alla finestra

Lorenzo Lucca potrebbe presto lasciare il Pisa per approdare a un nuovo club. Secondo le ultime indiscrezioni, Benfica e Nottingham Forest sono interessate al giocatore e monitorano attentamente la situazione. La prossima sessione di calciomercato potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attaccante, che si trova al centro di alcune trattative. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali ufficializzazioni.

Mercato Inter, il Nottingham Forest insiste per Frattesi! Nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Il Nottingham Forest ha intensificato i contatti con l’entourage di Davide Frattesi, nel tentativo di portarlo in Premier League. La trattativa coinvolge anche il mercato dell’Inter, che valuta le offerte ricevute. Restano da definire dettagli e condizioni, mentre le parti continuano a negoziare con attenzione e senza pressioni. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte.

ULTIM'ORA MERCATO Napoli, in definizione l'uscita di Noa #Lang: l'esterno va in prestito al Galatasaray

Olivera-Napoli, qualcosa è cambiato: il Forest fa sul serio Il mercato non dorme mai, soprattutto quando le esigenze cambiano. E in casa Napoli, secondo quanto riportato da Eduardo Burgos, si apre uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava impensabil