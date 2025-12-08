David Byrne al Lucca Summer Festival
Lucca, 8 dicembre 2025 – Il Lucca Summer Festival annuncia uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’edizione 2026: David Byrne si esibirà in piazza Napoleone giovedì 25 giugno, portando dal vivo il suo nuovo progetto artistico Who Is The Sky?. Artista iconico, fondatore dei Talking Heads e figura di riferimento della musica contemporanea, Byrne torna in Italia con uno spettacolo che segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo, dopo il successo mondiale di American Utopia, divenuto anche un acclamato spettacolo di Broadway e un film diretto da Spike Lee. Con Who Is The Sky?, Byrne prosegue la sua esplorazione dei temi a lui più cari: la connessione umana, la ricerca di senso, l’ironia del quotidiano e il potenziale di trasformazione personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
