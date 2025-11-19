Marcus Miller celebra Miles Davis Il 21 luglio sarà al Summer Festival

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ uno dei grandi affezionati del palco del Summer Festival per nostra fortuna. Un grande ritorno appena confermato quello di Marcus Miller, uno dei più importanti innovatori del linguaggio del jazz e del basso elettrico. Sarà di nuovo a Lucca il 21 luglio in piazza Napoleone (quarta data annunciata, seconda in piazza) con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Con Miles ha firmato album divenuti pietre miliari come Tutu, Amandla, Siesta ridefinendo il linguaggio del jazz moderno e imprimendo la propria voce in modo indelebile nella storia della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

marcus miller celebra miles davis il 21 luglio sar224 al summer festival

© Lanazione.it - Marcus Miller celebra Miles Davis. Il 21 luglio sarà al Summer Festival

Altre letture consigliate

marcus miller celebra milesMarcus Miller celebra Miles Davis. Il 21 luglio sarà al Summer Festival - E’ il secondo show in piazza Napoleone, dopo gli annunci di Jamiroquai e Katy Perry sugli spalti. Si legge su lanazione.it

marcus miller celebra milesMARCUS MILLER celebra MILES DAVIS: a Luglio 2026 in concerto a Udine, Roma, Lucca, Pompei e Bari - MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS nel centenario della nascita “WE WANT MILES! Si legge su rockon.it

marcus miller celebra milesMarcus Miller all'Anfiteatro di Pompei con una all-star band per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis - Ha fatto parte della band di Miles Davis nei primi anni ’80, ha pubblicato oltre 25 album da leader e collaborato con icone come ... Come scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Marcus Miller Celebra Miles