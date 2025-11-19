Marcus Miller celebra Miles Davis Il 21 luglio sarà al Summer Festival

E’ uno dei grandi affezionati del palco del Summer Festival per nostra fortuna. Un grande ritorno appena confermato quello di Marcus Miller, uno dei più importanti innovatori del linguaggio del jazz e del basso elettrico. Sarà di nuovo a Lucca il 21 luglio in piazza Napoleone (quarta data annunciata, seconda in piazza) con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Con Miles ha firmato album divenuti pietre miliari come Tutu, Amandla, Siesta ridefinendo il linguaggio del jazz moderno e imprimendo la propria voce in modo indelebile nella storia della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

