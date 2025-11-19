Marcus Miller celebra Miles Davis Il 21 luglio sarà al Summer Festival
E’ uno dei grandi affezionati del palco del Summer Festival per nostra fortuna. Un grande ritorno appena confermato quello di Marcus Miller, uno dei più importanti innovatori del linguaggio del jazz e del basso elettrico. Sarà di nuovo a Lucca il 21 luglio in piazza Napoleone (quarta data annunciata, seconda in piazza) con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Con Miles ha firmato album divenuti pietre miliari come Tutu, Amandla, Siesta ridefinendo il linguaggio del jazz moderno e imprimendo la propria voce in modo indelebile nella storia della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Marcus Miller al Lucca Summer con tributo a Miles Davis. Spettacolo il 21 luglio in piazza Napoleone #ANSA Vai su X
MARCUS MILLER OMAGGIA MILES DAVIS AL LUCCA SUMMER FESTIVAL Il bassista statunitense sarà accompagnato sul palco da una all star band di tutto rispetto Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755434/marcus-miller-concerto-omaggio-miles-davi - facebook.com Vai su Facebook
Marcus Miller celebra Miles Davis. Il 21 luglio sarà al Summer Festival - E’ il secondo show in piazza Napoleone, dopo gli annunci di Jamiroquai e Katy Perry sugli spalti. Si legge su lanazione.it
MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS: a Luglio 2026 in concerto a Udine, Roma, Lucca, Pompei e Bari - MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS nel centenario della nascita “WE WANT MILES! Si legge su rockon.it
Marcus Miller all'Anfiteatro di Pompei con una all-star band per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis - Ha fatto parte della band di Miles Davis nei primi anni ’80, ha pubblicato oltre 25 album da leader e collaborato con icone come ... Come scrive napolitoday.it