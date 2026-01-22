Tommaso Baldanzi si avvicina al trasferimento al Genoa. Dopo aver salutato i compagni, il trequartista si prepara a cambiare squadra, segnando un importante passo in avanti nell’affare. La trattativa si sta concretizzando, aprendo nuove possibilità per il giocatore e il club rossoblù. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento.

Accelerazione decisiva sul fronte Tommaso Baldanzi. Il trequartista è a un passo dal Genoa: in mattinata ha salutato i compagni ed è pronto a partire. Dopo giorni di attesa, l’operazione entra nella fase finale. La chiave è la contropartita tecnica. Nell’accordo è previsto l’inserimento di Lorenzo Venturino, esterno offensivo del Grifone, destinato a vestire la maglia della AS Roma. Restano da definire formula e cifre, ma la chiusura è vicina. I due calciatori sono assistiti da Giuseppe Riso, presente oggi a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli. Il conto alla rovescia è iniziato. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Baldanzi a un passo dal Genoa: affare sbloccato

Roma, Baldanzi a un passo dal GenoaRoma si appresta a cedere Tommaso Baldanzi al Genoa, con l’operazione ormai in fase di definizione.

Roma, Baldanzi verso il Genoa: affare definitoRoma e Genoa hanno concluso l’accordo per il trasferimento di Tommaso Baldanzi.

Genoa, si sblocca Baldanzi, scambio con Venturino. Zatterstrom si avvicina e si insiste per BakambuLa Roma libera il trequartista, il giovane ligure verso la capitale, operazioni in prestito. Il difensore svedese a un passo, il Grifone prepara l’affondo per ... ilsecoloxix.it

Genoa: Baldanzi ad un passo, sprint per Casseres del TolosaIl Genoa è sicuramente una delle squadre più attive della Serie A in questo calciomercato invernale. Il Grifone è alla ricerca di un portiere (saltato Bento dall’Al Nassr) ma anche di un centrocampist ... europacalcio.it

GENOA BIJLOW primo passo di un MERCATO che non decolla. Ciao DAGASSO: va al Venezia. E BALDANZI Davvero il portiere olandese farà sedere LEALI Ufficiale la rescissione con STANCIU #calciomercato #mercatogenoa #genoa #bijlow #baldanzi y x.com

Bailey in uscita. È alla ricerca di una squadra CORRIERE DELLO SPORT E a Trigoria il messaggio è chiaro: la trequarti va rinforzata, ma chi non rientra più nel progetto è chiamato a fare le valigie. Come Baldanzi che è ormai a un passo dal Genoa, come Ball - facebook.com facebook