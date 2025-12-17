Perin al Genoa? Moretto svela a che punto è la trattativa per il ritorno dell’ex Juve Il Grifone ha le idee chiare

Il futuro di Mattia Perin sembra sempre più legato al Genoa, con il club deciso a riportarlo in rossoblù già a gennaio. Moretto svela gli ultimi dettagli sulla trattativa, mentre il Grifone manifesta con fermezza il suo interesse per l’ex portiere della Juventus. La speranza di tornare a vivere le emozioni del passato si fa strada tra le fila del club ligure, pronto a scommettere sulla sua esperienza.

Perin al Genoa? Il Grifone insiste per il ritorno del portiere a gennaio. Il club ligure sfida la rigidità della società bianconera. Il futuro di Mattia Perin torna a essere un argomento centrale nelle dinamiche di mercato tra la Juventus e il Genoa. Secondo quanto riportato dall’esperto di trattative Matteo Moretto, l’interesse del club rossoblù per l’estremo difensore di Latina è tutt’altro che scemato. Già lo scorso 4 dicembre era emersa l’ipotesi di un ritorno a Marassi del portiere, ma la posizione della dirigenza juventina si era rivelata fin da subito molto rigida. Nonostante la postura di chiusura mostrata dalla Continassa nelle scorse settimane, il Genoa non ha intenzione di arrendersi e, stando alle ultime indiscrezioni, si appresta a sferrare un attacco concreto nei prossimi giorni per tentare di sbloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

