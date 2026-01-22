Lombardia Lucente | Nuova ferrovia T2 Malpensa-Gallarate cofinanziata da Regione

È stata inaugurata questa mattina la nuova ferrovia T2 tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L'opera, cofinanziata dalla Regione Lombardia, mira a migliorare i collegamenti tra l'aeroporto e il territorio, offrendo una soluzione di mobilità più efficiente e sostenibile per residenti e viaggiatori.

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - E' stata inaugurata questa mattina la nuova ferrovia tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. Un'opera cofinanziata da Regione Lombardia e realizzata da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm. "Il nuovo collegamento ferroviario -commenta il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana- potenzia la rete di connessioni in Lombardia e migliora ulteriormente l'accessibilità a Malpensa. Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall'altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell'Unione europea, sempre attenta al tema ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

