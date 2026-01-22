Inaugurata la ferrovia che connette Malpensa a Gallarate in soli 8 minuti

È stata inaugurata oggi, 22 gennaio, la nuova ferrovia che collega il terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa a Gallarate, lungo la linea del Sempione. Il collegamento permette di raggiungere Gallarate in circa otto minuti, migliorando la mobilità tra l’aeroporto e il territorio. Questa infrastruttura rappresenta un passo importante per agevolare gli spostamenti e potenziare l’accessibilità dell’area, offrendo un’opzione rapida e comoda per i viaggiatori e i pendolari.

È stata inaugurata oggi, 22 gennaio, la nuova ferrovia tra il terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate, lungo la linea del Sempione. L’opera è stata cofinanziata da Regione Lombardia e realizzata da Ferrovienord. I treni saranno attivi già da domani, con corse del Malpensa Express di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: "È la bellezza che si connette alle opportunità"

Leggi anche: Maltempo: albero sulla ferrovia tra Borzoli e Acquasanta: ritardi fino a 90 minuti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La nuova ferrovia tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate sarà inaugurata ufficialmente il 22 gennaio; A marzo le opere preliminari per la nuova stazione. Venturini: Cambia il futuro della città; Malpensa–Gallarate, inaugurazione ufficiale il 22 gennaio 2026; Ferrovia Faentina, due ore di stop nel secondo giorno di riapertura. I pendolari: Si faccia chiarezza – ASCOLTA.

Gallarate–Malpensa in 8 minuti: inaugurata la nuova linea ferroviariaAlla stazione di Malpensa la cerimonia inaugurale. L’infrastruttura, sostenuta anche da fondi europei, collega l’aeroporto varesino con la linea Milano–Gallarate, riducendo drasticamente i tempi di pe ... varesenews.it

La nuova ferrovia tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate sarà inaugurata ufficialmente il 22 gennaioIl viaggio inaugurale partirà dalla stazione di Milano Cadorna e percorrerà l’intera tratta fino a Gallarate, con ritorno al Terminal 2 ... varesenews.it

ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 10 GENNAIO 2026. 163 ANNI FA INAUGURATA LA METROPOLITANA DI LONDRA Inaugurata la metropolitana di Londra: La North Metropolitan Railway, inaugurata a Londra nel 1863, fu la prima ferrovia sotterranea al - facebook.com facebook