Ferrovie T2 Malpensa – Gallarate | inaugurata la nuova tratta

È stata inaugurata la nuova tratta ferroviaria tra il Terminal 2 di Milano Malpensa e Gallarate, completando i lavori lungo la linea del Sempione. Questa connessione migliora l’accessibilità all’aeroporto, facilitando gli spostamenti tra Malpensa e la città di Gallarate. La linea rappresenta un'ulteriore integrazione del sistema di trasporto locale, offrendo un’opzione più efficiente per i viaggiatori e residenti della zona.

(Adnkronos) – Si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L'opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm. Da venerdì 23 gennaio tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa ed effettueranno lo stesso tragitto nella direzione opposta, partendo dunque da Gallarate. Grazie al nuovo collegamento, da Gallarate sarà possibile raggiungere l'Aeroporto in 8 minuti – il Terminal 2 – e in 15 minuti – il Terminal 1; oggi lo spostamento richiede mezz'ora.

