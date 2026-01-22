La Procura di Rimini ha richiesto il rinvio a giudizio per Davide Favaloro, noto come

Rimini, 22 gennaio 2026 – La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Davide Favaloro, youtuber originario della provincia di Trapani, noto online con il nickname " Favarigna33 ", indagato per atti persecutori e reati di natura sessuale aggravati ai danni di un minorenne di Rimini. I fatti. Contestualmente, il gup ha fissato l’udienza preliminare per il 4 febbraio. La richiesta di rinvio a giudizio è stata firmata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, titolare dell’inchiesta. I fatti contestati si sarebbero verificati a Rimini tra l’ottobre 2021 e l’ottobre 2023, attraverso una serie di contatti insistenti e minacciosi, avvenuti sia di persona sia tramite social network e piattaforme online, tra cui WhatsApp e Discord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo youtuber Davide Favaloro verso il processo per stalking e abusi su un minore di Rimini

