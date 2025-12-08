Abusi sessuali su un minore processo per l' infermiera del Goretti

Chiusa l'inchiesta contro l'infermiera dell'ospedale Santa Maria Goretti e due coniugi di Velletri, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di un minorenne. A carico dei tre indagati è stato chiesto il giudizio immediato e il processo è stato fissato al 16 aprile 2026 davanti al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Leggi su Tgr Abruzzo Violenza senza fine Perseguita la ex. Minacce, botte, abusi sessuali. 51enne arrestato dai carabinieri a Catignano - facebook.com Vai su Facebook

Isola di Epstein, i democratici Usa pubblicano nuove foto e video. Immagini della villa per anni teatro degli abusi sessuali del finanziatore e dei suoi amici #ANSA Vai su X

Abusi su un minore, era stato narcotizzato - Gli inquirenti ipotizzano anche un'altra aggravante: il minore vittima di abusi sessuali sarebbe stato narcotizzato in modo che non si sarebbe r ... Lo riporta latinaoggi.eu