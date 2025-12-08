Abusi sessuali su un minore processo per l' infermiera del Goretti

Chiusa l'inchiesta contro l'infermiera dell'ospedale Santa Maria Goretti e due coniugi di Velletri, accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di un minorenne. A carico dei tre indagati è stato chiesto il giudizio immediato e il processo è stato fissato al 16 aprile 2026 davanti al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

abusi sessuali minore processoAbusi su un minore, era stato narcotizzato - Gli inquirenti ipotizzano anche un'altra aggravante: il minore vittima di abusi sessuali sarebbe stato narcotizzato in modo che non si sarebbe r ... Lo riporta latinaoggi.eu

