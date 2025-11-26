Talent scout del cinema a processo con l’accusa di violenza sessuale su minore. Chiesto il giudizio abbreviato. Il gup Roberta Malavasi, pm Luca Venturi (ieri sostituita dalla pm Beatrice Ronchi) ieri ha ammesso il rito – non condizionato, ma ’secco’ (solo sulla base degli atti) – e ha rinviato per la discussione e la sentenza al 15 gennaio 2026. Sentito anche qualche testimone. "Vogliamo che sia fatta giustizia", dicono i familiari del ragazzino che ha denunciato (assistiti dall’avvocato Matteo Murgo) dopo che già tante parole hanno speso in passato per descrivere la situazione e lo stato d’animo che vivono: "Un grande dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi su minore, talent scout a processo. La vittima: "Adesso sia fatta giustizia"