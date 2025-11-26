Abusi su minore talent scout a processo La vittima | Adesso sia fatta giustizia
Talent scout del cinema a processo con l’accusa di violenza sessuale su minore. Chiesto il giudizio abbreviato. Il gup Roberta Malavasi, pm Luca Venturi (ieri sostituita dalla pm Beatrice Ronchi) ieri ha ammesso il rito – non condizionato, ma ’secco’ (solo sulla base degli atti) – e ha rinviato per la discussione e la sentenza al 15 gennaio 2026. Sentito anche qualche testimone. "Vogliamo che sia fatta giustizia", dicono i familiari del ragazzino che ha denunciato (assistiti dall’avvocato Matteo Murgo) dopo che già tante parole hanno speso in passato per descrivere la situazione e lo stato d’animo che vivono: "Un grande dolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?Crotone, condannata a 8 anni per abusi sui figli minorenni - facebook.com Vai su Facebook
Monreale (Palermo), arrestata coppia per abusi sui figli minorenni #palermo #monreale #abusi #27ottobre Vai su X
Abusi su minore, talent scout a processo. La vittima: "Adesso sia fatta giustizia" - Il gup Roberta Malavasi, pm Luca Venturi (ieri sostituita dalla pm Beatrice Ronchi) ieri ... ilrestodelcarlino.it scrive
Abusi sessuali su baby calciatore 12enne promettendo carriera nel calcio: finto talent scout a processo - Un uomo di 52 anni prima è finito sotto processo al tribunale di Venezia per il reato di violenza sessuale su minore dopo la denuncia dei genitori di un baby calciatore 12enne che sarebbe stato ... fanpage.it scrive
"Abusi su un 11enne". Talent scout dal giudice - Un giovane ha denunciato per violenza sessuale un noto casting director bolognese, accusandolo di abusi subiti quando aveva 11 anni. Secondo ilrestodelcarlino.it