Lo stava facendo quando lui l’ha uccisa Federica la scoperta agghiacciante soltanto ora

Il 21 gennaio, Claudio Carlomagno ha confessato l’omicidio di sua moglie, Federica Torzullo, di 41 anni, avvenuto nella loro casa di Anguillara Sabazia. La scoperta, resa nota solo in seguito, ha portato all’arresto dell’uomo. Questa vicenda solleva questioni su motivazioni e dinamiche dell’accaduto, approfondendo un caso che ha sconvolto la comunità locale.

È arrivata nella giornata di mercoledì 21 gennaio la confessione di Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, 41 anni, uccisa nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, a pochi chilometri da Roma. La sera dell’ 8 gennaio, Federica si trovava sola in casa e stava preparando le valigie. Il marito era uscito per accompagnare il figlio di 10 anni dai nonni materni. Al rientro dell’uomo, poco dopo le 21, si sarebbe consumato il delitto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la coppia viveva da oltre un anno separata in casa. Federica aveva intrapreso una nuova relazione con un uomo residente ad Ascoli, circostanza che aveva comunicato al marito, il quale non accettava la fine del matrimonio né l’ipotesi di un cambiamento nella gestione del figlio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, "cosa stava facendo quando Carlomagno la ha uccisa"Federica Torzullo, al momento della tragica morte, stava preparando le valigie nella sua casa di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

