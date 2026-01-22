Costa stava facendo quando il marito l’ha uccisa La scoperta dopo l’efferato omicidio di Federica Torzullo

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, un episodio che ha suscitato dolore e sdegno. La vicenda, ancora oggetto di indagini, mette in luce la gravità dei temi legati alla violenza di genere. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’accaduto e il contesto in cui si inserisce questa tragica perdita.

La morte di Federica Torzullo si inserisce nel drammatico elenco dei femminicidi che continuano a scuotere il Paese, lasciando dietro di sé una scia di orrore, domande senza risposta e un dolore che travolge intere comunità. Una vicenda che, col passare dei giorni, si è arricchita di dettagli sempre più inquietanti, facendo emergere il ritratto di una donna che stava cercando di ricostruire la propria vita e di un uomo incapace di accettare la fine di un legame. Solo oggi, mercoledì 21 gennaio, è arrivata la confessione, ma il racconto di ciò che è accaduto resta uno dei più crudi degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Federica Torzullo, "cosa stava facendo quando Carlomagno la ha uccisa"Federica Torzullo, al momento della tragica morte, stava preparando le valigie nella sua casa di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

“Cos’ha fatto al corpo”. Federica Torzullo, la scoperta shock: il gesto del marito dopo averla uccisaIl caso di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, rappresenta uno degli episodi più tragici di cronaca nera degli ultimi anni.

