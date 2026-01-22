Federica Torzullo, al momento della tragica morte, stava preparando le valigie nella sua casa di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. In quel momento, era sola e senza alcuna percezione del pericolo imminente. Questa vicenda rimane avvolta nel mistero, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla dinamica dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla tragica fine di Federica.

Stava facendo le valigie, Federica Torzullo. Era sola nella sua casa di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Il marito Claudio Carlomagno era fuori, aveva portato il figlio di 10 anni dai nonni materni. Quando è rientrato, la sera dell'8 gennaio pochi minuti dopo le 21, è iniziata l'orribile, efferata mattanza. E soltanto oggi, mercoledì 21 gennaio, Carlomagno ha confessato l'omicidio. Sono questi gli ultimi dettagli sull'omicidio a pochi chilometri da Roma, emersi anche dall'autopsia sul corpo martoriato della 41enne e dalle ricostruzioni fornite da amici e familiari. Da oltre un anno i due coniugi vivevano da separati in casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, "cosa stava facendo quando Carlomagno la ha uccisa"

Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezziClaudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo.

Come è stata uccisa Federica Torzullo, "il marito Carlomagno le ha martoriato il viso e dato fuoco, voleva farla a pezzi, ha scavato una buca in tempi record"Federica Torzullo è stata uccisa con particolare ferocia dal marito, Carlomagno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il procuratore: Omicidio feroce e corpo irriconoscibile; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Federica Torzullo, parla un testimone: Ho visto il marito il giorno della scomparsa.

Il marito di Federica Torzullo ha confessato di averla uccisaSecondo la procura Claudio Carlomagno, il marito che ora è in carcere, non «era in grado di accettare la fine del matrimonio» ... ilpost.it

Federica Torzullo in Tv, il marito confessa e ora rischia l'ergastolo. Infante: Cronaca degli eventi spaventosaLa puntata di Ore 14 del 21 gennaio 2026 è stata dedicata anche al delitto di Federica Torzullo, il marito della donna ha confessato e ora rischia l'ergastolo ... libero.it

Claudio Carlomagno, 40 anni, marito di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, che ha convalidato il fermo. L’uomo ha ammesso di aver litigato con la moglie la sera dell’8 gen - facebook.com facebook

Femminicidio di Anguillara, confessa il marito di Federica Torzullo x.com