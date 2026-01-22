lmdv diventa azionista di maggioranza di editoriale nazionale

Lmdv Capital, società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha annunciato di aver formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisto della maggioranza di Editoriale Nazionale. Questa operazione coinvolge i principali quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. La scelta mira a consolidare la presenza nel settore editoriale, mantenendo l'indipendenza e l'impegno verso un'informazione di qualità.

"Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell'informazione di qualità e nell'autonomia delle redazioni".

