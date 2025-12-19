Finanziaria Tosinvest annuncia l’accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, che acquisisce il 30% de Il Giornale. Questa partnership rafforza la presenza nel settore dell'informazione e apre nuove opportunità di crescita e sviluppo per entrambe le realtà coinvolte. Un passo strategico che segna un capitolo importante nel panorama mediatico italiano.

© Ilgiornale.it - Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital

Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel capitale de Il Giornale con una quota del 30%. "L'operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell'informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l'obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica", si legge in una nota. "In un contesto segnato da profonde trasformazioni e da una crescente competizione a livello internazionale - conclude il comunicato - l'accordo mira a rafforzare le condizioni per un ecosistema editoriale solido, competitivo e autorevole, capace di rispondere alle nuove sfide del mercato e del dibattito pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Investimenti e imprese. La finanziaria di Guzzini acquisita da Smart Capital

Leggi anche: Horizon Capital Wins 2025 Deal Innovation Award from the Global Private Capital Association for Datagroup-Volia-Lifecell Transaction

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital per ingresso nel capitale del Giornale - Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel ... ilgiornale.it