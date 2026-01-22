LIVE Sinner-Duckworth Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte con l’italiano al servizio

Segui la diretta dell'incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sui punti salienti e sugli sviluppi del match, che si tiene in tempo reale. Qui troverai aggiornamenti puntuali e affidabili sull’andamento del gioco, con focus sulle azioni chiave e sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a segno per l'australiano. 15-15 Di un soffio in corridoio la risposta di rovescio di Jannik. 0-15 Dritto lungolinea in controbalzo dell'italiano che lascia fermo l'avversario. 1-0 Game Sinner. Prima al centro e solido schiaffo al volo dell'azzurro. 40-15 Gran risposta di dritto di Duckworth, che chiude con il successivo dritto inside in. 40-0 ACE Sinner. 30-0 A metà rete la risposta di rovescio del padrone di casa. 15-0 Non passa il recupero di dritto dell'australiano sulla stop volley dell'avversario. PRIMO SET 9:10 In corso il riscaldamento prepartita.

