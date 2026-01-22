Australian Open Sinner sfida Duckworth | l’azzurro parte bene al servizio – La diretta del match

Segui in tempo reale il match degli Australian Open tra Jannik Sinner e James Duckworth. Qui troverai aggiornamenti sulla partita, con cronaca, risultati e commenti, per seguire ogni momento dell’incontro in modo chiaro e preciso. Rimani informato sull’andamento del match e sulle performance dell’italiano, in un breve e diretto aggiornamento.

Comincia senza problemi il match di Sinner: due servizi vincenti, una discesa a rete e un aces. Battuta tenuta a 15. Jannik Sinner e James Duckworth hanno cominciato il riscaldamento: si inizia con i classici scambi da fondo. Prima dell'ingresso in campo sono state ricordate le vittime della sparatoria di Bondi Beach (Sydney) dello scorso 14 dicembre. A moment of reflection for those lives lost on 14 December.°Light will win. #Open4All pic.twitter.comIV3JpNClCh Jannik Sinner e James Duckworth entrano in campo dai due tunnel separati (novità agli Australian Open): applausi per entrambi, più ovviamente per il padrone di casa.

