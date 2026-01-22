LIVE Sinner-Duckworth 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. In questa occasione, l’azzurro ha dominato il primo set con un punteggio di 6-1. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sugli sviluppi del match e sui punti salienti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Decolla stavolta il dritto dell’oceanico. 40-15 Servizio in kick e dritto a campo aperto vincente del tennista di Sydney. 30-15 Palla corta di Duckworth ben amministrata da Sinner. 30-0 Gran dritto inside in in uscita dal servizio dell’australiano. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto dell’italiano. SECONDO SET 6-1 PRIMO SET SINNER! Con il serve an volley l’azzurro chiude un rapidissimo primo parziale. 40-15 DUE SET POINT SINNER. A metà rete il rovescio di Duckworth. 30-15 Ottimo dritto in uscita dal servizio di Jannik. 15-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Duckworth 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo setSegui in tempo reale l’andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Gaston 6-2 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurroSegui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. LIVE | 1 Point Slam | Australian Open 2026 Argomenti discussi: Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9; LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzare; Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Duckworth, Australian Open: dove vederla, orario e la vecchia parolaccia di Jannik contro il rivale. Diretta Live Sinner-Duckworth Australian Open 2°turno: Jannik attende il beniamino di casaIl numero due al mondo attende la visita del beniamino di casa Duckworth. Chi vince approda ai sedicesimi di finale ... sport.virgilio.it Sinner diretta Australian Open: segui la sfida contro Duckworth. Tennis oggi liveDopo il positivo esordio contro il francese Gaston, l'azzurro affronta il tennista di casa nel secondo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Inizia la sfida di secondo turno di Jannik Sinner a Melbourne: l'azzurro sfida Duckworth! x.com #Tennis #AO26 Riflettori sulla Rod Laver Arena dalle 9 italiane per #Sinner che scende in campo contro l'australiano Duckworth. Già ai sedicesimi la Paolini che prosegue anche la corsa nel doppio con la Errani; il prossimo match: sabato contro le australia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.