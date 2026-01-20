LIVE Sinner-Gaston 6-2 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Attualmente l’italiano conduce con un punteggio di 6-2 3-0, con vantaggi significativi in termini di set e break. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottimo cambio con il rovescio lungolinea dell’italiano. 15-15 Si ferma sul nastro il rovescio del francese. 15-0 Appena lungo il rovescio di Jannik. 3-0 Game Sinner. Se ne va la risposta di rovescio di Gaston. 40-30 Servizio e dritto lungolinea vincente dell’italiano. Palla del 3-0. 30-30 Servizio, rovescio in back in avanzamento e buona stop volley dell’azzurro. 15-30 Gran volèe di dritto e smash in arretramento a segno per il transalpino. 15-15 Scappa via il rovescio lungolinea di Gaston. 0-15 Risposta di dritto vincente del francese. 2-0 BREAK SINNER! Se ne va la volèe di dritto di Gaston, che sembra in difficoltà fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gaston 6-2 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro LIVE Sinner-Gaston 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella tre palle breakSegui la diretta dell'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. LIVE Arnaldi-Rublev 4-6 1-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per il russoSegui in tempo reale il match tra Arnaldi e Rublev agli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sinner-Gaston 6-2, 3-0 in diretta, oggi il debutto agli Australian Open. Jannik subito avanti di un break in avvio di secondo set - Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte ... ilmessaggero.it

Australian Open, LIVE: Sinner vince 6-2 il primo set su Gaston - Australian Open | Jannik apre la sua stagione ufficiale contro il francese, battuto due volte su due. ubitennis.com

Sinner-Gaston, 1° turno degli Australian Open: Jannik comincia la caccia al primo slam dell'anno | Diretta x.com

Eurosport Italia. . Il numero uno italiano è in campo: inizia l'Australian Open di Jannik Sinner Guarda il match contro Gaston su HBO Max e Discovery+ #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 #Sinner - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.