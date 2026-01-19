Segui in tempo reale l’andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026. Il primo set si conclude con la vittoria di Maestrelli per 6-4, dopo un punto decisivo di Atmane che finisce in rete. Aggiorna la diretta per restare informato sui punteggi e sugli sviluppi di questa partita di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SET MAESTRELLI! Va in rete il dritto di Atmane e l’azzurro si aggiudica il primo parziale. Tanto servizio ma non solo per l’italiano 40-30 Servizio e dritto Maestrelli 30-30 Scambio lungo, di nuovo l’errore di dritto di Maestrelli 30-15 In rete il dritto di Maestrelli 30-0 Servizio e dritto Maestrelli 15-0 Ace Maestrelli! 5-4 GAME ATMANE! Chiude con un ace il rivale dell’azzurro che ora andrà a servire per il set 40-30 Doppio fallo Atmane 40-15 Il dritto di Atmane e Maestrelli non riesce a difendersi 30-15 Se ne va il tentativo di passante di Maestrelli 15-15 Il servizio di Atmane 0-15 Il dritto di Maestrelli 5-3 GAME MAESTRELLI! Ace! Meno incisivo al servizio, a parte ll’ultimo, ma ha saputo trovare altre soluzioni l’azzurro 40-30 Dritto vincente di Mestrelli 30-30 Servizio e dritto Maestrelli 15-20 In rete il rovescio di Maestrelli 15-15 Errore di Atmane 0-15 Dritto vincente Atmane 4-3 BREAK MAESTRELLI!!! Regalo di dritto del francese, l’azzurro passa a condurre! 30-40 Palla break! Atmane sbaglia ancora col dritto! 30-30 L’italiano è ancora incisivo in risposta ed il francese sbaglia ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set

LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

LIVE Maestrelli-Atmane 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella subito due palle break

