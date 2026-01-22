LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce agevolmente

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. L'azzurro conduce con un punteggio di 6-1, 6-4, 3-0, dimostrando solidità e determinazione. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul match, con focus sui punti salienti come servizi, rovesci e stoppate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio, rovescio incrociato ed ottima stoppata dell’italiano. 40-40 Gran dritto inside out vincente dell’oceanico. AD-40 Prima al centro vincente di Jannik. 40-40 E’ lungo il dritto in avanzamento dell’australiano. 40-AD Palla break Duckworth. Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea di Jannik. 40-40 Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Sinner. AD-40 ACE n.16 del campione in carica. 40-40 Prima al centro vincente dell’italiano. Parità. 30-40 Palla break Duckworth. Doppio fallo Sinner, il secondo. 30-30 Errore gratuito di rovescio da parte dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner duckworth 6 1 6 4 3 0 australian open 2026 in diretta l8217azzurro conduce agevolmente

© Oasport.it - LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4 3-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conduce agevolmente

LIVE Sinner-Duckworth 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo setSegui in tempo reale la partita tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026.

LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il secondo setSegui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LIVE | 1 Point Slam | Australian Open 2026

Video LIVE | 1 Point Slam | Australian Open 2026

Argomenti discussi: Australian Open, oggi Sinner-Duckworth - Diretta; LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzare; Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9; Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP.

live sinner duckworth 6Diretta Live Sinner-Duckworth Australian Open 2°turno: Jannik attende il beniamino di casaIl numero due al mondo attende la visita del beniamino di casa Duckworth. Chi vince approda ai sedicesimi di finale ... sport.virgilio.it

live sinner duckworth 6LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.