LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4 3-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conduce agevolmente

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. L'azzurro conduce con un punteggio di 6-1, 6-4, 3-0, dimostrando solidità e determinazione. Aggiorna la diretta per tutte le novità sul match, con focus sui punti salienti come servizi, rovesci e stoppate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Servizio, rovescio incrociato ed ottima stoppata dell'italiano. 40-40 Gran dritto inside out vincente dell'oceanico. AD-40 Prima al centro vincente di Jannik. 40-40 E' lungo il dritto in avanzamento dell'australiano. 40-AD Palla break Duckworth. Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea di Jannik. 40-40 Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Sinner. AD-40 ACE n.16 del campione in carica. 40-40 Prima al centro vincente dell'italiano. Parità. 30-40 Palla break Duckworth. Doppio fallo Sinner, il secondo. 30-30 Errore gratuito di rovescio da parte dell'altoatesino.

