LIVE Sinner-Duckworth 6-1 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’australiano cancella 3 palle break

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. La partita, attualmente 6-1 2-3, vede Duckworth resistere alle pressioni e annullare tre palle break. Rimani aggiornato sui punti salienti, le variazioni di punteggio e le azioni più significative, per vivere ogni momento di questo match in modo chiaro e diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Duckworth. ACE del padrone di casa. AD-40 Prima vincente dell'australiano. 40-40 Splendido passante di rovescio in allungo dell'italiano. AD-40 Peccato. Jannik si salva uncinando un difficilissimo smash ma sbaglia il dritto in avanamento. 40-40 Rovescio lungolinea vincente di Duckworth. Parità da 0-40. 30-40 Servizio vincente dell'oceanico. 15-40 ACE del tennista di Sydney. 0-40 Tre palle break Sinner. Scappa via il rovescio incrociato di Duckworth. 0-30 Ottimo passante di rovescio giocato da lontanissimo dall'altoatesino. 0-15 Non passa il rovescio incrociato dell'australiano.

