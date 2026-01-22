LIVE Sinner-Duckworth 6-1 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’australiano cancella 3 palle break

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. La partita, attualmente 6-1 2-3, vede Duckworth resistere alle pressioni e annullare tre palle break. Rimani aggiornato sui punti salienti, le variazioni di punteggio e le azioni più significative, per vivere ogni momento di questo match in modo chiaro e diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Duckworth. ACE del padrone di casa. AD-40 Prima vincente dell’australiano. 40-40 Splendido passante di rovescio in allungo dell’italiano. AD-40 Peccato. Jannik si salva uncinando un difficilissimo smash ma sbaglia il dritto in avanamento. 40-40 Rovescio lungolinea vincente di Duckworth. Parità da 0-40. 30-40 Servizio vincente dell’oceanico. 15-40 ACE del tennista di Sydney. 0-40 Tre palle break Sinner. Scappa via il rovescio incrociato di Duckworth. 0-30 Ottimo passante di rovescio giocato da lontanissimo dall’altoatesino. 0-15 Non passa il rovescio incrociato dell’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner duckworth 6 1 2 3 australian open 2026 in diretta l8217australiano cancella 3 palle break

© Oasport.it - LIVE Sinner-Duckworth 6-1 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’australiano cancella 3 palle break

LIVE Sinner-Gaston 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro cancella tre palle breakSegui la diretta dell'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026.

LIVE Paolini-Frech 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurra cancella 4 palle breakSegui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LIVE | 1 Point Slam | Australian Open 2026

Video LIVE | 1 Point Slam | Australian Open 2026

Argomenti discussi: Sinner-Duckworth, il secondo turno LIVE alle 9; LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzare; Jannik Sinner - James Duckworth all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open, Sinner-Duckworth LIVE: la cronaca in diretta dalle 9.

live sinner duckworth 6Diretta Live Sinner-Duckworth Australian Open 2°turno: Jannik attende il beniamino di casaIl numero due al mondo attende la visita del beniamino di casa Duckworth. Chi vince approda ai sedicesimi di finale ... sport.virgilio.it

live sinner duckworth 6LIVE Sinner-Duckworth, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un precedente lontano da esorcizzareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno degli Australian Open 2026 tra ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.