LIVE Paolini-Frech 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurra cancella 4 palle break

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Frech agli Australian Open 2026. La partita si attesta sul punteggio di 2-1 in favore di Paolini, che ha neutralizzato quattro palle break. Clicca qui per gli aggiornamenti costanti e le principali novità del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Paolini. Scappa via la risposta di dritto di Frech. AD-40 Dritto lungolinea e smash a rimbalzo vincente di Paolini. 40-40 Prima vincente provvidenziale della toscana. 40-AD Palla break Frech. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Jasmine. 40-40 Splendida palla corta dell'azzurra. Parità. 30-40 Scarica su questo dritto la polacca. 15-40 Due palle break Frech. In corridoio l'accelerazione con il dritto incrociato dell'italiana. 15-30 A metà rete il dritto di Paolini, che deve stare attenta alle folate di vento che animano quest'oggi l'aria del Melbourne Park.

