LIVE Sinner-Gaston 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro cancella tre palle break
Segui la diretta dell'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Al momento, l’azzurro conduce 3-2 nel set, dopo aver cancellato tre palle break. Aggiorna la pagina per restare informato sugli sviluppi del match e sui punteggi aggiornati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game Sinner. ACE di seconda di Jannik. 40-15 Rovescio lungolinea vincente fulmineo di Gaston. 40-0 Terza prima di fila a segno. 30-0 Altro servizio vincente. 15-0 Prima al centro vincente dell’italiano. 2-2 Game Gaston. Scappa via la risposta di rovescio di Sinner, che torna ora alla battuta. 40-15 Non passa il recupero di dritto dell’altoatesino sulla palla corta telefonata dell’avversario. 30-15 Ottima accelerazione con il dritto inside out dell’azzurro. 30-0 In corridoio il dritto di Jannik, che ancora non è entrato pienamente in partita. 15-0 Servizio, dritto e stop volley vincente del transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
