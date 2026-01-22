LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 54-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | equilibrio totale all’Allianz Cloud a 4? dal termine del terzo quarto

Segui in tempo reale l'incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas, con il punteggio di 54-54 all'Allianz Cloud a quattro minuti dalla fine del terzo quarto. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui risultati e le azioni più recenti di questa partita equilibrata e appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-56 22 di Shields. 58-56 Tripla di Shields. 55-56 Gran penetrazione di Francisco. 55-54 12 di LeDay. 54-54 TRIPLA SHIELDS!!!! 51-54 Bella penetrazione di Shields. 49-54 Risponde da tre Francisco. 49-51 LEDAYYYY DA TRE! 46-51 Schiaccia Tubelis. 46-49 Canestro di Butkevicius. 46-47 22 per Wright. 46-45 Segna LeDay. Si ricomincia all'Allizan Cloud. Al via il terzo quarto. FINE PRIMO TEMPO! Milano dopo una buona partenza si è pian piano spenta. Per la vittoria serve un altro tipo di atteggiamento dopo l'intervallo. Punteggio di 44-45 a 20? dal termine. 44-45 Tripla di Francisco sulla sirena.

