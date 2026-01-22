Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Attualmente, il toscano conduce con due set di vantaggio e il punteggio parziale di 6-3, 6-3, 2-1. Qui troverai aggiornamenti continui e dettagli sullo svolgimento dell’incontro, per rimanere informato sull’andamento di questa sfida tra due tra i principali talenti italiani del tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e volèe alta Sonego. 2-1 A quindici Musetti. 40-15 Gigioneggia e perde il punto il toscano. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Larga la risposta di rovescio deviata dal nastro. 15-0 Errore di Sonego con il dritto quando siamo a 123? di gioco. 1-1 Non risponde di rovescio Musetti. 40-30 Si risveglia agonisticamente Sonego con un grande dritto in corsa lungoriga! 30-30 Con il dritto Sonego. 15-30 Slice vincente. 0-30 Ancora frettoloso con il dritto, sbaglia Sonego. 0-15 Risposta nei piedi di Musetti, non la prima così aggressiva. 1-0 NUMERO PAZZESCO DEL MAGO! Passante in corsa di polso da rivedere e rivedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: due set di vantaggio per il toscano

LIVE Musetti-Sonego 6-3, 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: un set e un break per il toscanoSegui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Sonego 6-3, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: un set e un break per il toscanoSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Berrettini PERFECTION gives Italy the lead! | v Spain | Final Highlights | 2025 Davis Cup Final 8

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario; LIVE Australian Open: Musetti 2-0 su Sonego. Super Darderi al 3° turno. Maestrelli contro Djokovic; Musetti-Sonego LIVE! Diretta ed aggiornamenti in tempo reale del match di secondo turno del singolare maschile all'Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno ... oasport.it

LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit. Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà derby con Sonego! Il belga si arrende ai crampiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Collignon. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

#AusOpen , day 5: nella notte il derby Musetti-Sonego, alle 9 Jannik #Sinner. Forza ragazzi x.com

ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook