LIVE Musetti-Sonego 6-3 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | un set e un break per il toscano

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Attualmente, il toscano conduce con un set e un break di vantaggio, con il punteggio di 6-3, 3-2. Resta aggiornato sui progressi del match, con dettagli sui punti chiave e le occasioni più significative, per seguire da vicino l'andamento di questa partita di alto livello.

4-2 Sbaglia una comoda stop volley Sonego. 40-15 Servizio e dritto incisivo. 30-15 Dritto in corridoio Musetti. 30-0 Non passa il contropiede di dritto del torinese. 15-0 Con il dritto Musetti. 3-2 Torna a tenere la battuta Sonego. 40-30 Prima vincente. 30-30 Sbaglia questa volta lo smash a rimbalzo Sonego. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Gran veronica di Sonego. 3-1 Tiene la battuta Musetti, per la prima volta a zero. 40-0 Strappa di dritto Sonego. 30-0 Il nastro aggiusta la palla per il dritto del toscano. 15-0 Prima al centro e punto. 2-1 Ancora slice, ancora dritto di là.

