LIVE Musetti-Sonego 6-3 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | un set e un break per il toscano

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Attualmente, il toscano conduce con un set e un break di vantaggio, con il punteggio di 6-3, 4-3. Aggiorna la pagina per restare informato sugli sviluppi e sui momenti chiave del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Tiene la battuta alla fine Sonego. A-40 Slice vincente. 40-40 Non risponde di dritto Musetti. 40-A Perde un punto con la smorzata Sonego, uno dei rari. Palla break, terza. 40-40 Butta via lo smash a rimbalzo il torinese. Altro gioco-fiume! A-40 Servizio vincente. 40-40 Servizio vincente. 40-A Gran dritto in cross pesante del toscano, chiusura di rovescio sulla linea poi. Palla break. 40-40 Passante nei piedi di Musetti a segno. Non riesce la demi-volèe al rivale. A-40 Con il dritto inside out Sonego. 40-40 Servizio vincente. 30-40 Affossa il rovescio in rete dopo il servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: un set e un break per il toscano LIVE Musetti-Sonego 6-3, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: un set e un break per il toscanoSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Sonego 6-3, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: primo set appannaggio del toscanoSegui in tempo reale il match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario; LIVE Australian Open: Musetti 1-0 su Sonego. Darderi 2-1 con Baez, Maestrelli contro Djokovic; Musetti-Sonego LIVE! Diretta ed aggiornamenti in tempo reale del match di secondo turno del singolare maschile all'Australian Open 2026. LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno ... oasport.it LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit. Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà derby con Sonego! Il belga si arrende ai crampiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Collignon. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it #AusOpen , day 5: nella notte il derby Musetti-Sonego, alle 9 Jannik #Sinner. Forza ragazzi x.com Nella notte il derby italiano tra Musetti e Sonego a Melbourne - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.