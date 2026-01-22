Segui in tempo reale il match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Attualmente, il primo set è in corso, con Musetti avanti 5-3. Qui puoi aggiornare i punteggi e le azioni più recenti, rimanendo informato sull’andamento della partita senza interruzioni. Resta con noi per tutte le novità e i dettagli di questo incontro tra due talentuosi tennisti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e schiaffo! 0-15 Aggressione con il dritto e punto Sonego. 5-3 LA DECIMAAA è quella buona! Break Musetti. Ma che fatica! 30-40 Perfetta la smorzata, pare lo faccia a posta Sonego. 15-40 Sulla riga il rovescio lungoriga, poi il comodo dritto: ci risiamo amici. Nona e decima palla break in arrivo. 15-30 Sbaglia il dritto inside out Sonego. 15-15 Ace (3°). 0-15 Grande rasoiata difensiva di Musetti nei piedi di Sonego. 4-3 Stavolta più comodo il game per Musetti, 50? di primo set. 40-15 Comodo dritto in rete Sonego. 30-15 Passa con il dritto Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 5-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: primo set appannaggio del toscano

LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo setSegui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set.

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!Seguite con noi la diretta del match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori; LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario; Live Lorenzo Musetti - Lorenzo Sonego - Australian Open Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 22/01/2026.

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno ... oasport.it

LIVE Musetti-Collignon 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 rit. Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà derby con Sonego! Il belga si arrende ai crampiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Collignon. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it

#AusOpen , day 5: nella notte il derby Musetti-Sonego, alle 9 Jannik #Sinner. Forza ragazzi x.com

ORARI DEL 22 GENNAIO Tanta, tantissima Italia nel day 5 dell’Australian Open, che vedrà protagonisti tutti gli azzurri rimasti nel tabellone maschile. Si comincia con Darderi-Baez all’1:00 sul campo 6, mentre il derby Musetti-Sonego si disputerà all’1: - facebook.com facebook