Seguite con noi la diretta del match tra Musetti e Sonego agli Australian Open 2026. Aggiornamenti in tempo reale sulle battute e le azioni dei due tennisti italiani, nel secondo turno del torneo. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 00:50 Buona notte amici di OA Sport, siamo qui per raccontarvi il derby di secondo turno agli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro che vale il posto in sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO. Ultimo precedente che stava per costare carissimo al carrarino, che poi riuscì comunque a giocare le Finals grazie al forfait dell’ultimo secondo di Djokovic. I due si incontrarono infatti al secondo turno di Parigi a La Dèfense Arena e la spuntò in rimonta il torinese, che poi perse con match point a favore contro Medvedev in ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!

LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: giocatori in campo!

LIVE Musetti-Sonego, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby che potrebbe rivelarsi combattuto

