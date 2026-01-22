Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Il primo set si conclude con la vittoria di Djokovic, che chiude con un ace. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sul match in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Gioco e primo set Djokovic: ace per il serbo a chiudere il parziale d’apertura. 40-30 Il serbo perde il controllo del rovescio. Se ne va anche il sesto set point per il serbo 40-15 Maestrelli accelera bene con il rovescio e trova il vincente. 40-0 Ace! 30-0 Si ferma sul nastro il rovescio dell’italiano sull’accelerazione di dritto di Djokovic. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Maestrelli che vanifica una splendida risposta con il colpo bimane. 3 -5 Gioco Maestrelli: lungo il rovescio del serbo, che aveva messo i piedi in campo dopo l’accelerazione con il lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo vince il primo set

Si chiude qui la Diretta LIVE dell'ennesima impresa aussie di Francesco MAESTRELLI, che approda al 2° turno

