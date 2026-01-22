LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 2-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo vince anche il secondo set

Segui la diretta del match tra Maestrelli e Djokovic negli Australian Open 2026. Al momento, Djokovic si è aggiudicato anche il secondo set con il punteggio di 2-6, consolidando il suo vantaggio. Aggiorna questa pagina per gli ultimi aggiornamenti sullo svolgimento dell'incontro e le eventuali variazioni nel punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Gioco e secondo set Djokovic: il serbo accelera bene da fondo e si prende anche il secondo parziale. 40-30 Prima ad uscire e rovescio vincente a campo aperto. 30-30 Ancora una buona risposta dell'italiano che si costruisce la possibilità di accelerare con il lungolinea. L'azzurro tenta subito il cambio con la palla che termina lunga 15-30 Ottima risposta di Maestrelli, Djokovic perde il controllo del dritto 15-15 Esce di poco il rovescio di Djokovic che sta lasciando andare maggiormente i colpi 15-0 Prima vincente del serbo 2-5 Break Djokovic: splendido passante in allungo del serbo, che tiene bassa la palla con il rovescio.

