LIVE Maestrelli-Djokovic 3-6 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo vince il primo set

Segui in tempo reale il match tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026. Novak Djokovic si aggiudica il primo set con il punteggio di 3-6, 0-1. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi del match e sulle strategie dei due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Novak Djokovic 0-1 Break Djokovic: scambio durissimo con il serbo che conduce le operazioni, alternando slice insidiosi ad accelerazioni con i colpi da fondo. Alla fine Maestrelli spedisce in rete il dritto lungolinea 30-40 Servizio al corpo di Maestrelli che poi mette i piedi in campo e chiude con la smorzata Seconda 15-40 Djokovic prima gioca un buon passante basso di dritto e poi infila Maestrelli con il rovescio lungolinea. 15-30 Nooo. Maestrelli vanifica una buona prima spedendo in corridoio il dritto dal centro del campo 15-15 Prima al centro vincente 0-15 Djokovic taglia il campo con il rovescio in diagonale, poi accelera con il lungolinea su cui sbaglia Maestrelli Al servizio Francesco Maestrelli SECONDO SET 3-6 Gioco e primo set Djokovic: ace per il serbo a chiudere il parziale d’apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

