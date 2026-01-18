LIVE Paolini-Sasnovich Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurra apre il programma sulla Rod Laver Arena

Segui in tempo reale la sfida tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026 sulla Rod Laver Arena. L'incontro apre il programma della giornata e rappresenta un importante momento per il tennis italiano. La stagione di Paolini è iniziata con la United Cup, dove ha rappresentato l’Italia in un contesto internazionale. Resta aggiornato per tutte le novità e gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.16 La stagione di Paolini è iniziata nella United Cup, dove ha rappresentato l'Italia insieme a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Sara Errani. La toscana è scesa in campo sia contro la Svizzera che contro la Francia nei due singolari femminili. 1.13 La numero 1 d'Italia fa il suo esordio nel primo Slam dell'anno contro la qualificata bielorussa. 1.10 Buona notte amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026.

Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Ad inaugurare la prima giornata di incontri del tabellone principale di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà l'azzurra Jasmine ... oasport.it

AUSOPEN26: Gli azzurri in campo •ORE 1:00 Cobolli vs Fery Eurosport, HBO Max, discovery+ •ORE 1:30 Paolini vs Sasnovich Eurosport, HBO Max, discovery+ Forza ragazzi FITPtennis #fblifestyle #AUSOPEN26 #Paolini #Cobolli - facebook.com facebook

#Paolini- #Sasnovich Jasmine affronta domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. la russa nel primo turno degli #AustralianOpen2026 La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eurosport, anche Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e x.com

